En Syrie, les Kurdes encodent les données biométriques des femmes de Daech : "C'est notre engagement à contrôler la sécurité" Christophe Lamfalussy

Le travail d’identification systématique a débuté le 10 juin au camp de Al-Hol.



" C’est notre engagement à contrôler la sécurité et de prévenir des actes de terrorisme dans la région et dans le monde", soulignent les autorités de cette région connue comme le Rojava mais baptisée officiellement "Administration autonome du Nord et de l’Est de la Syrie".