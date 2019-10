Asie En Turquie, l’étau se resserre sur les réfugiés syriens: "C'est l'Europe qui aurait dû nous aider" Pierre-Magnani Céline

À l’instar des 3,6 millions de Syriens recensés, Ali s’est réfugié avec sa famille en Turquie il y a cinq ans après avoir fui sa ville natale, Alep, ravagée par la guerre. "ce que je trouve le plus difficile ici, ce sont les petites réflexions et les petites discriminations au quotidien. Je me sens fatigué. Je voudrais partir dans un autre pays pour pouvoir faire des études. Tout ce que je souhaite, c’est avoir le droit de rêver à un avenir meilleur".