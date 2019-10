La République populaire de Chine (RPC) fête en grande pompe, ce mardi, son 70e anniversaire. Sept décennies qui ont transformé un pays humilié et ruiné par la colonisation européenne, l’occupation japonaise et un cortège de guerres, en une superpuissance politique, économique et militaire, mais aussi scientifique, culturelle et sportive, qui force l’admiration du reste de la planète tout en lui faisant peur.