Entre déni et arrogance, l’ultranationaliste indien Narendra Modi dans la tempête Asie Sabine Verhest

© AP

Submergée par la pandémie, l’Inde a officiellement enregistré près de 24 millions de cas et 265 000 décès du Covid-19. La tragédie que traverse le pays illustre les ravages du populisme et du nationalisme. Les critiques se multiplient contre le Premier ministre et le culte de sa personnalité.