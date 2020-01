Coincé entre l’Iran et l’Arabie saoudite, le sultanat d’Oman joue depuis 1970 un rôle diplomatique unique dans la région. Son approche est celle d’un médiateur neutre, toujours tourné vers le dialogue. Une posture où les prises de position entre les deux pôles sont interdites. Un choix jusque-là payant, mais de plus en plus intenable alors que la tension monte toujours plus dans le golfe Persique.