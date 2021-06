Plusieurs bâtiments ont été endommagés et une centaine de personnes blessées dans l'explosion, qui a détruit dimanche matin un immeuble de deux étages et un marché très fréquenté où des commerçants et des habitants prenaient leur petit déjeuner, dans la ville de Shiyan, dans la province de Hubei.

Le bureau d'information de la province a indiqué lundi que le nombre de morts était désormais de 25, soit plus du double du bilan précédent, selon l'agence de presse Chine nouvelle.

Environ 2.000 secouristes ont été déployés sur le site et 900 personnes ont été évacuées des bâtiments environnants qui menacent de s'effondrer, a indiqué la mairie.

L'explosion s'est produite dans un bâtiment qui abritait auparavant un fabricant de châssis de véhicules. Des survivants ont déclaré qu'une fuite gaz avait été suspectée après le déménagement de l'usine l'année dernière.

"En mars, des employés de la compagnie de gaz sont venus et m'ont demandé si je sentais une odeur de gaz", a déclaré un survivant au site internet local Health Times. "Après avoir posé quelques questions, ils sont simplement partis".

Les accidents industriels sont relativement fréquents en Chine, en raison d'un mauvais respect des règles de sécurité et de la corruption au sein des services censés veiller à leur bonne application.

Cette explosion est intervenue au lendemain de la mort de huit personnes à la suite d'une fuite d'un produit toxique dans une usine chimique de Guiyang, dans le sud-ouest.