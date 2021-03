Inédit par son ampleur, l’accident nucléaire de Fukushima laisse derrière lui un chantier titanesque. Pilotés par l’opérateur Tepco, sous la supervision des autorités et du ministre de l’Industrie japonais, ces travaux ont enregistré certains progrès au cours des dix années qui se sont écoulées, respectant jusqu’à présent la feuille de route établie pour mener à bon port le démantèlement et l’assainissement du site. La volonté politique et les moyens nécessaires sont au rendez-vous. Mais, dans la meilleure des hypothèses, cet objectif demandera encore plusieurs décennies avant de se concrétiser, explique Patrice François, expert à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) français.