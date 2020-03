Le chef de l’alliance Bleu Blanc tente de rassembler une coalition très éclectique. Lieberman serait de la partie alors que les députés arabes appuieraient l’exécutif de l’extérieur. Mais cette stratégie visant à faire tomber le Premier ministre sortant n’est pas sans faille.

L’alliance est contre-nature. Qui aurait imaginé possible que des députés arabes acceptent de soutenir un gouvernement mené par Benny Gantz, un ancien chef de l’armée israélienne qui a bâti sa carrière sur deux sanglantes guerres à Gaza, avec l’appui d’Avigdor Lieberman, un ultranationaliste qui a appelé par le passé à réserver à certains députés arabes le même sort qu’aux "collaborateurs" nazis exécutés après la Seconde Guerre mondiale ? Pour faire tomber Benjamin Netanyahou, le plus pérenne des Premiers ministres israéliens, mis en examen dans trois affaires de corruption, ses ennemis sont prêts à tout.

Les Israéliens ont voté trois fois en moins d’un an, pour tenter de dégager une majorité capable de former un gouvernement. Or, après les élections du 2 mars, le pays est toujours dans l’impasse politique. Le chef du gouvernement sortant, fort de ses soutiens de l’extrême droite et des partis religieux, échoue à trois sièges de la majorité absolue. En face, la liste Bleu Blanc de Benny Gantz et ses partenaires de la gauche sont loin du compte.

D’où ce rêve un peu fou : ils s’activent, depuis une semaine, à construire une coalition qui les lierait avec les sept parlementaires du parti mené par Avigdor Lieberman, ancien ministre de Netanyahou, et les quinze députés israéliens arabes de la Liste unie.

Soutien arabe assuré

"Depuis les premières élections en avril 2019, le dirigeant de la Liste unie, Ayman Odeh, martèle partout qu’il veut rompre avec l’isolement des partis arabes", rappelle Amélie Férey, chercheuse à Sciences Po Paris rattachée au Ceri. Les Israéliens arabes, qui représentent environ 20 % de la population en Israël, sont les descendants des Palestiniens restés sur leurs terres lors de la création de l’État hébreu. Ils ont massivement voté lors des dernières élections, faisant entrer quinze représentants à la Knesset, le parlement israélien. Une première.

"L’opinion arabe veut compter dans le jeu politique israélien et se débarrasser de Netanyahou", analyse Amélie Férey. La Liste unie soutiendrait mais ne participerait pas au gouvernement, comme convenu déjà en septembre dernier, à l’issue des précédentes législatives.

Avigdor Lieberman, l’insondable moissonneur des votes de la communauté russophone israélienne, n’a pas encore fait savoir ses intentions mais multiplie les déclarations acrimonieuses contre son ancien allié, Benjamin Netanyahou. Malgré son mépris des députés arabes, qu’il qualifie de "cinquième colonne", il a entamé des discussions avec Bleu Blanc, dans un but précis : tout mettre en œuvre pour saper l’autorité des religieux en Israël. Gantz a rapidement dit oui.

Pas de majorité

Les fossoyeurs des ambitions de l’ancien chef de l’armée israélienne, novice en politique, viennent en réalité de son propre camp. Deux des parlementaires de Bleu Blanc et une députée de l’alliance de gauche ont déjà fait savoir qu’ils ne soutiendraient pas un gouvernement formé avec l’appui de la Liste unie.

"M. Gantz n’a pas vérifié qu’il avait l’appui de sa base avant de proposer une telle alliance, remarque Amit Segal, commentateur politique pour la chaîne 12. Les chances qu’un gouvernement de ce type voie le jour sont nulles, car il n’a pas la majorité pour le soutenir." Sans ces trois réfractaires, même avec le soutien d’Avigdor Lieberman, la coalition n’a plus que 58 députés : pas assez pour gouverner.

L’opinion israélienne est aussi très divisée. Depuis l’annonce de cette possible alliance avec la Liste unie, Benny Gantz a reçu plusieurs menaces de mort. "Le climat est tendu", note la chercheuse Amélie Férey. Un tel scénario s’est cependant déjà produit, en 1993. Le parti religieux Shass avait quitté le gouvernement d’Yitzhak Rabin. Ce dernier s’était maintenu au pouvoir grâce à l’appui extérieur des députés arabes.

De nouvelles élections ?

L’opposition envisage aussi de jouer une autre carte, en proposant de faire voter une loi pour empêcher qu’un politicien mis en examen puisse devenir Premier ministre. Une attaque directe contre Netanyahou dont le procès s’ouvre mardi prochain mais là encore, il faudrait réunir une majorité et s’assurer qu’une telle loi puisse passer pendant l’intérim parlementaire.

Trois autres scénarios se dessinent. Le président israélien, qui choisira dimanche le candidat chargé de former une coalition, a réitéré mercredi son appui à un gouvernement d’unité nationale réunissant le Likoud et Bleu Blanc, solution qui a déjà échoué par deux fois après les scrutins d’avril et septembre.

Les trois réfractaires de Bleu Blanc pourraient, eux, choisir de s’allier au Premier ministre pour lui offrir les sièges qui lui manquent pour obtenir la majorité. "Mais ce serait une trahison de leur électorat", estime Amélie Férey. Pour la chercheuse, qui rappelle que les pronostics sont toujours délicats en Israël, pour l’instant, "le plus probable, c’est une quatrième élection".