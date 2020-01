Les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran sont montées d'un cran depuis la tentative de prise d'assaut de l'ambassade américaine de Bagdad, en Irak, par des milices pro-Iran. Une action qui a provoqué une riposte américaine et l'élimination du général iranien Qassem Soleimani par attaque de drone. Le général était considéré comme une tête pensante du régime. Retour sur cet assassinat, les enjeux derrière celui-ci et les futures tensions qui pourraient s'accentuer ou même apparaître en 2020 si la diplomatie ne prend pas le contrôle de la situation., journaliste et spécialiste du Moyen-Orient, connu aussi pour avoir été pris en otage en Irak en 2004, fait le point pour nous.