Sur les images d'une caméra de surveillance d'un immeuble de Beyrouth, on peut apercevoir une femme en train de passer l'aspirateur, tandis qu'une petite fille semble jouer dans la même pièce. Soudainement, le sol se met à trembler et quelques secondes plus tard, les fenêtre de l'immeuble explosent. Une situation de grand stress qui n'a pas fait perdre ses moyens à la femme de ménage, qui s'est empressée de secourir l'enfant avant de quitter la pièce rapidement. Si nous n'avons pas plus d'informations quant à leur état de santé actuel, la femme et l'enfant ne semblaient pas être blessés au moment de l'incident.

Ces images ont été tournées durant les récentes explosions qui ont secoué le port de Beyrouth au Liban ce mardi 4 août, et qui ont fait au moins 100 victimes.