À peine nommé au poste de Premier ministre, Hassan Diab a essuyé des critiques émanant de la contestation populaire. Cet universitaire et ancien ministre de 60 ans, désigné jeudi pour former un nouveau gouvernement après deux mois de manifestations, avait reçu le jour même l’appui du Hezbollah, le puissant mouvement islamiste chiite, et de ses alliés.