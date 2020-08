"Les deux pays ont politisé la coopération en matière juridique, compromettant ainsi les raisons de la coopération juridique entre Hong Kong, l'Allemagne et la France, " a déclaré le gouvernement hongkongais dans un communiqué.

Début août, le ministère français des Affaires étrangères avait indiqué qu'"à la lumière des derniers développements" dans l'ex-colonie britannique, la France renonçait à ratifier l'accord d'extradition signé le 4 mai 2017 entre Paris et le territoire semi-autonome.

Quelques jours auparavant, le ministère allemand des Affaires étrangères avait fait une annonce similaire, invoquant notamment les récents "évènements" et notamment le report vendredi d'un an des législatives pour cause de coronavirus.

Avant Paris et Berlin, plusieurs pays occidentaux - Canada, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande - ont annoncé des mesures similaires en réaction à la loi sur la sécurité nationale en vigueur depuis le 30 juin dans la région autonome spéciale, visant à sanctionner "la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères".

Imposée en réaction aux manifestations monstres de 2019 à Hong Kong contre l'influence de Pékin, cette loi fait craindre à ses détracteurs un recul sans précédent des libertés dont jouit l'ancienne colonie britannique depuis son retour à la Chine en 1997.