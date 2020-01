AsieAnalyse Hong Kong: Xi Jinping installe un homme de confiance à la direction de la représentation de Pékin Philippe Paquet

Les tensions au Moyen-Orient et les échéances du Brexit autorisent peut-être Xi Jinping à penser que la situation à Hong Kong passera à l’arrière-plan des préoccupations américaines et européennes. Quoi qu’il en soit, l’heure de la reprise en main a visiblement sonné avec une décision qui a surpris tout le monde : le limogeage du directeur du Bureau de liaison du gouvernement chinois dans la région administrative spéciale (SAR), Wang Zhimin, et son remplacement, samedi dernier, par Luo Huining, une personnalité au profil très inhabituel. Analyse.