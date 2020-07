Et si le projet d’Israël d’annexer la vallée du Jourdain et les colonies juives de Cisjordanie, mis à l’agenda par l’accord de gouvernement pour ce 1er juillet, ne voyait pas le jour ? C’est ce que pense l’Israélien Ofer Bronchtein. "Il n’y aura pas d’annexion", estime celui qui fut le collaborateur de l’ancien Premier ministre Yitzhak Rabin, aujourd’hui président du Forum international pour la paix, qui promeut des initiatives fondées sur la collaboration entre Israéliens et Palestiniens.

Croyez-vous Israël capable de se lancer dans ce projet d’annexion ?