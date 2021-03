Ces policiers et soldats qui ont fui la Birmanie pour ne pas tirer sur les manifestants AsieReportage Emmanuel Derville

© AP Un officier de la police birmane qui a fui en Inde, dans l’état de Mizoram, abandonnant tout derrière lui.

Depuis le coup d’État militaire en Birmanie, plusieurs centaines de policiers et soldats ont déserté. Beaucoup ont trouvé asile en Inde, dans l’État de Mizoram. Rencontre avec celles et ceux qui ont tout abandonné pour ne pas devoir tuer leurs frères et sœurs.