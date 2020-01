Un avion s'est posé sur une autoroute du sud de l'Iran, plutôt qu'à l'aéroport le plus proche, indique lundi l'agence de presse Isna.

Les 150 passagers du McDonnell Douglas MD-80 sont sains et saufs et ont pu quitter l'appareil. L'incident s'est produit a proximité de l'aéroport de Mahshahr dans la province occidentale du Khuzestan, non loin de la frontière irakienne. L'appareil de la Caspian Airlines a raté la piste et s'est immobilisé sur l'autoroute toute proche.

Un problème technique pourrait être à l'origine de l'accident, une enquête est en cours.

L'aviation civile iranienne est en piètre état, ayant énormément souffert des sanctions décrétées par les États-Unis. De nombreux avions ont plus de 45 ans et connaissent des problèmes techniques.