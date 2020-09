L'annonce intervient près de trois semaines après que les deux pays ont conclu un accord diplomatique historique. "Je salue les premiers accords signés à Abu Dhabi", a déclaré M. Netanyahu. "Ces accords nous aideront à faire progresser les investissements mutuels et à atteindre une coopération étendue. Nous annoncerons bientôt des accords supplémentaires dans les domaines de l'aviation, du tourisme, du commerce et plus encore".

Selon le communiqué, un comité conjoint israélo-émirati sera mis en place pour promouvoir la coopération en matière de financement et d'investissements.

Le comité devrait discuter des investissements entre les deux pays ainsi que des investissements conjoints sur les marchés de capitaux. Il abordera également la collaboration dans les services bancaires et la réglementation des paiements.