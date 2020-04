Il y a un peu plus d’un mois, quand le coronavirus entamait sa silencieuse progression en Israël, Olivier Taillada a voulu savoir s’il avait des chances d’être infecté. "Par curiosité", ce Franco-Israélien de 48 ans a téléchargé HaMagen - le bouclier en hébreu - une application du ministère de la Santé. "On nous dit si on a été en contact ou pas avec des gens qui ont été contaminés par le corona, à l’aide d’une carte", explique-t-il. "Dans mon cas, la réponse était négative."

L’application scanne les données de géolocalisation stockées sur le téléphone de ceux qui la téléchargent.