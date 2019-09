La gare routière d’Ashkelon est emblématique de cette ville du sud d’Israël : on y parle russe autant qu’hébreu. Dans son petit centre commercial, l’épicerie Mix Market arbore des réclames écrites en cyrillique et ses rayons proposent des produits exportés de Russie. Aujourd’hui, plus de 40 % de la population d’Ashkelon est russophone, après l’arrivée en Israël, dans les années 1990, d’un million de juifs venus de l’ex-URSS. Dans la perspective du scrutin législatif du 17 septembre, le vote de cette importante communauté pourrait décider de l’avenir du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

