Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son principal adversaire Benny Gantz, se sont accordés pour former gouvernement d'union d'urgence, après trois élections peu concluantes en moins d'un an.

Un accord en ce sens a été signé par les deux hommes, selon une communication commune.

Cette décision controversée met fin à une impasse politique qui a mené à la tenue de trois scrutins et a laissé Israël aux mains d'un gouvernement de transition durant plus d'un an.