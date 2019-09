Un autre Benjamin pourrait-il succéder à Benjamin Netanyahou au poste de Premier ministre d’Israël ? La question prenait de plus en plus forme, mercredi, à mesure que le dépouillement des bulletins de vote progressait au lendemain du second scrutin législatif de l’année. En début de soirée, alors que plus de 90 % des votes étaient connus, l’alliance Kahol Lavan (Bleu Blanc) de Benjamin "Benny" Gantz comptait 33 sièges à la Knesset, soit un siège de plus que le Likoud du Premier ministre sortant.

La formation centriste de l’ex-chef d’état-major de l’armée israélienne, entré en politique l’an dernier, pourrait donc logiquement revendiquer la tâche de formation du prochain gouvernement. Sauf que, malgré son meilleur score, Bleu Blanc n’est peut-être pas la mieux placée pour constituer une coalition majoritaire (d’au moins 61 sièges) censée soutenir un futur gouvernement.

