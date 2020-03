En ces temps de confinement, les Israéliens ont de quoi s’occuper. La presse distille au compte-gouttes les énièmes soubresauts du feuilleton politique qui déchire le pays depuis plus d’un an. L’intrigue tient en une question : Benjamin Netanyahou, le Premier ministre le plus pérenne de l’histoire du pays, va-t-il céder sa place ?