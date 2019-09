Une collision entre un train et un camion à hauteur d'un passage à niveau à Yokohama (banlieue de Tokyo) a fait au moins entre 16 et 30 blessés, rapportent l'agence France-Presse et Kyodo. "Un train a heurté un camion et nous avons reçu l'information selon laquelle plusieurs personnes sont blessées", a expliqué à l'AFP Takuro Sekine, un porte-parole de la compagnie, Keihin Kyuko (Keikyu).

"Au total, 30 personnes ont été transportées à l'hôpital (...) dont deux dans un état grave, l'une d'elles ayant été confirmée morte ensuite", a déclaré aux journalistes un responsable des pompiers de Yokohama.

La collision s'est produite sur une ligne reliant Tokyo à la lointaine banlieue, entre les stations Kanagawa-Shinmachi et Nakakido, dans l'agglomération de Yokohama.

Les pompiers et les policiers étaient sur place et s'affairaient autour de l'épave de la locomotive, selon des vues prises depuis un hélicoptère par la chaîne publique NHK.

Des images filmées avec un smartphone peu après l'accident et diffusées par la NHK montraient des passagers descendant précipitamment du train.

