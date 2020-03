Les Irakiens sont les plus dangereux". Les traits fatigués, le camarade Rojhat est assis à côté d’un poêle à huile dans un container, qui sert de bureau d’accueil pour les visiteurs. Il est le responsable des camps kurdes dans lesquels s’entassent des milliers d’hommes, de femmes et enfants regroupés après la chute du califat de l’État islamique il y a un an.