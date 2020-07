Un couple de Jordaniens éclate de joie en apprenant qu’il a été sélectionné pour le hadj, le grand pèlerinage musulman de La Mecque, réduit cette année à sa plus simple expression en raison de la pandémie de Covid-19. "Nous avions à peine 1 % de chances d’être sélectionnés", a estimé un ingénieur jordanien de 29 ans basé à Ryad, choisi avec sa femme de 26 ans, travaillant dans le secteur de la santé. "Nous avons été surpris et ravis."

Mais pour beaucoup d’autres, la déception est de mise à l’annonce du refus de leurs demandes pour ce rituel, l’un des plus importants rassemblements religieux au monde, qui doit débuter le 29 juillet.

De peur que le pèlerinage, qui a attiré 2,5 millions de personnes en 2019, ne devienne un énorme foyer de contagion en pleine pandémie de Covid-19, les autorités ont déclaré que seul un millier de pèlerins y participeraient, mais les médias locaux ont avancé le chiffre de 10 000. Pays arabe du Golfe le plus touché par le nouveau coronavirus, l’Arabie saoudite recense officiellement quelque 256 000 cas de contamination, dont 2557 décès.

Cette année, seuls les fidèles vivant en Arabie saoudite seront autorisés à l’accomplir, avec 70 % d’étrangers et 30 % de Saoudiens. L’annonce de cette réduction drastique n’a pas empêché une marée de candidatures, avec la participation de résidents originaires de 160 pays, selon les autorités qui n’ont cependant pas donné le chiffre total de demandeurs.

Sur Twitter, le ministère du Hadj a fait face à un déluge de questions de personnes mécontentes. "Pourquoi m’avoir rejetée sans donner de raison ?" a demandé une femme, en ajoutant : "Tout le monde autour de moi a été refusé." Deux veuves, une Nigériane et une Égyptienne, ont estimé avoir été écartées parce qu’elles n’avaient pas mentionné un tuteur masculin pour les accompagner. Le ministère, qui n’a pas répondu à une question de l’AFP au sujet des critères de sélection, avait indiqué plus tôt que les pèlerins saoudiens avaient été sélectionnés parmi les praticiens de la santé et de militaires qui s’étaient rétablis du virus.