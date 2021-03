"Trump a offert à Kim Jong-un ce dont la Corée du Nord rêvait depuis des années" Asie Marie Rigot

© AFP/D.R.

"La Corée du Nord est l'un des rares pays au sujet desquels on a pu raconter toutes les conneries du monde, personne ne s'en est soucié", regrette Juliette Morillot. Cette journaliste française, qui voue une véritable passion aux deux Corée, travaille d'arrache-pied pour lever le voile sur une contrée qui reste méconnue. C'est pour mieux l'appréhender qu'elle a étudié le coréen dans les années 80 et qu'elle a multiplié par la suite les voyages. Elle a même vécu un certain temps en Corée du Sud et s'est rendue à de nombreuses reprises au Nord. Si, à ses yeux, il est impossible de parler d'un pays sans y mettre le pieds, le coronavirus l'a forcée à observer de loin ce qui se passe actuellement à Pyongyang et à Séoul. Mais grâce aux connaissances et amis qu'elle a rencontrés au cours de ses périples en Corée, elle conserve un regard aiguisé sur les récents événements qui ont marqué le régime de Kim Jong-un. Juliette Morillot, co-autrice des livres "Le Monde selon Kim Jong-un" et "Mijin, confessions d'une catholique nord-coréenne", est l'Invitée du samedi de LaLibre.be.