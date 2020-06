Kim Yo-jong, la soeur cadette de Kim Jong-un qui a quitté l'ombre de son frère et mis le feu aux poudres en Corée du Sud © AFP Asie Arnaud Vaulerin, pour Libération

Jusqu'alors visible mais silencieuse, la soeur cadette de Kim Jong-un multiplié les actes et les déclarations anti-sud-coréennes et s'affirme de plus en plus comme la caisse de résonance d'un régime en quête d'une nouvelle stratégie.