C’est une application qui pourrait bouleverser la démocratie indienne. Neta App permet de noter les hommes politiques au jour le jour et son créateur, Pratham Mittal, 28 ans, revendique 28 millions d’utilisateurs. Près de 12 à 13 millions de personnes se connectent à Neta App chaque mois. C’est peu dans un pays qui compte plus de 900 millions d’électeurs, mais assez pour constituer un panel de sondés et prendre le pouls de l’opinion. D’autant que Neta App recueille beaucoup de données personnelles.