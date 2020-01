L'armée syrienne a annoncé mercredi la reconquête de la ville stratégique de Maaret al-Noomane dans le nord-ouest de la Syrie, région dominée par des groupes djihadistes et des rebelles. "Nos forces ont réussi ces derniers jours à éliminer le terrorisme dans plusieurs villages et localités", a annoncé un communiqué du commandement de l'armée lu par un responsable militaire à la télévision publique, et qui cite les noms d'une vingtaine de villes, dont celui de Maaret al-Noomane.

Deuxième ville de la province d'Idleb, Maaret al-Noomane se trouve sur l'autoroute M5 que le pouvoir de Bachar al-Assad cherche à sécuriser car elle relie Alep, grande ville du nord de la Syrie, à la capitale Damas.

Echappant au pouvoir central depuis 2012, Maaret al-Noomane comptait il y a encore quelques mois environ 150.000 habitants. Mais après des semaines de bombardements meurtriers, elle est aujourd'hui quasi-déserte, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), une ONG basée au Royaume-Uni qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre.

Depuis début décembre, 358.000 personnes ont été déplacées par les violences, en grande majorité des femmes et des enfants, dans le nord-ouest de la Syrie, selon l'ONU.

Le conflit en Syrie, déclenché en mars 2011 avec la répression de manifestations prodémocratie par Damas, a fait plus de 380.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.