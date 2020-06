Ghalibaf, qui se présente comme un technocrate, est à la tête d’une nouvelle formation politique qui fédère divers courants fondamentalistes sous l’étiquette de "néo-conservateurs". Il sera d’ailleurs secondé par deux autres ultras, Amir-Hossein Ghazizadeh Hashemi et Ali Nikzad, élus premier et deuxième vice-présidents du parlement. Il remplace au perchoir Ali Larijani, un conservateur bon teint en fonction depuis douze ans et devenu ces dernières années un allié des modérés de Hassan Rohani.