"Une gifle a été administrée aux Américains, uniquement une gifle. La riposte viendra”. Voilà comment le guide suprême iranien, l’Ayatollah Khamenei, a présenté la salve d’une vingtaine de missiles qui s’est abattue dans la nuit de mardi à mercredi sur deux bases irakiennes, où stationnaient entre autres des forces américaines.

Aucune victime, ni américaine, ni irakienne, n’est à déplorer, selon Washington et Bagdad.

Une réplique modérée de l’Iran à l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani, estiment de nombreux observateurs, qui soulignent toutefois que Téhéran poursuit un objectif bien plus large qui est de bouter les Américains en dehors du Moyen-Orient. “Ils n’ont apporté à la région que la guerre, la sédition, la destruction des infrastructures”, a déploré mardi Khamenei, selon l’agence de presse officielle Irna.

Des missiles imprécis?

Vingt-deux missiles sol-sol ont été tirés, selon le centre médias de Bagdad, essentiellement sur deux bases aériennes de la coalition internationale. La première est celle d’Erbil, qui jouxte l’aéroport et qui hébergea jusqu’en 2018 des forces spéciales belges. La seconde est l’importante base d’Ain Assad, en plein désert, que les Américains ont réinvestie en 2014 lorsque le gouvernement irakien a fait appel aux États-Unis pour l’aider à combattre l’État islamique.

Le Premier ministre irakien démissionnaire, Adel Abdel Mahdi, a été prévenu verbalement, juste après minuit, de l’imminence d’une attaque iranienne, a indiqué son porte-parole. Les frappes ont eu lieu entre 1 h 45 et 2 h 15 du matin selon l’armée irakienne, qui évoque 17 missiles sur la base d’Ain Assad et cinq sur la ville d’Erbil.

Mais certains missiles semblent être tombés loin de leur cible.

L’un d’eux a atterri sans exploser dans un champ près de Bardarash, au Kurdistan irakien, à 50 km d’Erbil et non loin d’un camp de personnes déplacées du HCR, selon le média kurde Rudaw.

© AFP



Une volonté de désescalade pour le moment

La réaction du président Donald Trump était attendue. Elle est aussi modérée. Il a souligné que les bases n’avaient subi que “des dommages minimaux”.

“Aucun Américain n’a été blessé dans les attaques de la nuit dernière”, s’est félicité le président américain dans une déclaration lue de dix minutes. “L’Iran semble reculer, ce qui est une bonne chose pour toutes les parties concernées et une très bonne chose pour le monde”, a-t-il ajouté.

Les États-Unis et l’Iran ont donc clairement signalé une volonté de désescalade. D’une part, le président Trump est en année électorale. De l’autre, Téhéran sauve la face sans s’embarquer dans une guerre classique avec les États-Unis dont il sait qu’il a tout à perdre.

"Le coup de poignard derrière le rideau"

Mais de nombreux commentateurs avertissent que l’Iran pourrait réagir de façon bien différente à la mort de Qassem Soleimani. “La riposte iranienne, c’est du feu d’artifice, ça donne l’illusion d’une riposte car ils n’ont pas intérêt à faire monter la mayonnaise. Ce qu’il faut attendre maintenant, c’est le coup de poignard derrière le rideau qui viendra plus tard”, analyse Thomas Flichy de La Neuville, professeur de géopolitique à la Rennes School of Business, interrogé par l’AFP.

Une riposte à la mort du général Soleimani pourrait venir des milices pro-Iran qui sont nombreuses en Irak, où sont stationnés 5 200 soldats américains, ou du puissant Hezbollah au Liban.

Depuis des années, l’Iran intervient au Moyen-Orient – principalement en Syrie, en Irak et au Liban – en utilisant des groupes locaux (“proxies”) qu’il finance, arme et encadre. En Syrie, par exemple, les Gardiens de la Révolution et sa force Qods dirige des milices chiites locales et étrangères pour soutenir le gouvernement de Bachar al-Assad. “L’Iran évite le conflit symétrique d’État à État, sachant qu’il va être battu. En revanche, il poursuit une guerre asymétrique à travers des partenaires non-étatiques”, analysait en novembre, John Chipman, directeur général de l’Institut international d’études stratégiques (IISS) de Londres.