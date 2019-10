L'offensive turque contre des positions kurdes dans le nord-est de la Syrie a déjà contraint quelque 130.000 personnes à fuir leurs foyers, a indiqué dimanche l'ONU en estimant que ce nombre pourrait atteindre 400.000.

"Nous envisageons un scénario selon lequel jusqu'à 400.000 personnes pourraient être déplacées dans les zones touchées et au-delà" et qui pourraient avoir besoin "d'aide et de protection", a précisé à l'AFP par courriel Jens Laerke, un porte-parole du Bureau de coordination des Affaires humanitaires (Ocha), qui dépend du secrétariat des Nations Unies. Les Nations Unies avaient annoncé vendredi que quelque 100.000 personnes avaient été contraintes de quitter leurs foyers depuis le début de l'offensive turque en Syrie, mercredi. Mais d'autres déplacements en provenance des zones rurales autour des localités de Tell Abiad et Ras al-Ain pourraient avoir lieu, "les estimations actuelles (des mouvements de population) dépassant le chiffre de 130.000 personnes, a averti dimanche l'OCHA dans un document d'évaluation et de prospective. "Les chiffres exacts ne peuvent pas être encore déterminés", selon la même source.

L'OCHA a mis en garde sur les dangers d'une escalade de l'offensive turque ou sur des changements de contrôle brusques de territoires. "Les inquiétudes restent vives sur les risques qu'encourent des milliers de personnes vulnérables déplacées, parmi lesquelles les femmes et les enfants dans des camps" (de déplacés), selon la même source, désignant en particulier le camp de Al-Hol, qui abrite des proches de personnes soupçonnées d'appartenir à l'organisation de l'Etat islamique (EI) et qui est situé juste au-delà de la zone visée par les troupes turques. Ankara souhaite créer en territoire syrien une "zone de sécurité" de 32 km de profondeur qui séparera la frontière turque des régions kurdes. Les Nations unies sont préoccupées également par la sécurité des 113 membres de son personnel et d'autres organismes d'aide internationale présents dans le secteur.