La vidéo en noir et blanc montre un hélicoptère planant tout près au-dessus d'un navire et ce qui apparaît être deux personnes sur le pont du bateau. Selon les États-Unis, il s'agit du pétrolier Wila, immatriculé au Liberia et transportant aussi des produits chimiques.

Les troupes iraniennes se sont finalement retirées du navire et l'armée américaine n'est pas intervenue.

Les eaux internationales, ou haute mer, constituent une zone maritime libre n'étant sous la juridiction d'aucun État.

Le bateau se trouve actuellement dans le golfe d'Oman, près du détroit d'Ormuz, un point de passage stratégique où transite un tiers du pétrole transporté par mer dans le monde, selon le site Marine Traffic spécialisé dans le suivi du trafic maritime. Le bateau aurait embarqué du pétrole en Irak en juillet.

En juillet 2019, les Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de l'Iran, avaient arraisonné un pétrolier suédois battant pavillon britannique, le "Stena Impero", l'accusant d'avoir ignoré des appels de détresse et d'avoir éteint son transpondeur après être entré en collision avec un bateau de pêche. De nombreux pays avaient ensuite envoyé des bateaux patrouiller dans la région. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran s'étaient accrues et les prix du pétrole avaient augmenté.

Washington et Téhéran sont à couteaux tirés depuis le retrait unilatéral en 2018 des Etats-Unis de l'accord international sur le nucléaire iranien et le rétablissement de sanctions américaines contre la République islamique.

L'escalade des tensions entre les deux grands adversaires s'est accompagnée de nombreux incidents dans le Golfe avec des navires mystérieusement attaqués, des drones abattus et des pétroliers saisis.