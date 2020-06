L'Iran est prêt à échanger encore davantage de prisonniers avec les Etats-Unis.

"Si les conditions préalables nécessaires sont remplies, nous sommes prêts à le faire pour des raisons humanitaires", a déclaré jeudi Abbas Mussawi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires Etrangères, à l'agence de presse Isna.

Pour l'échange de prisonniers, une collaboration est possible avec l'ambassade suisse basée à Téhéran, la capitale iranienne. La Suisse est responsable des intérêts diplomatiques des Etats-Unis en Iran, vu que Téhéran et Washington n'entretiennent plus de relation diplomatique officielle depuis plus de 40 ans.

La semaine dernière, l'Iran a libéré Michael White, un ancien militaire américain, détenu depuis deux ans. M. White avait été arrêté en juillet 2018 et condamné à dix ans de prison pour avoir insulté le chef spirituel de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei.

Un jour plus tôt, les Etats-Unis avaient libéré le scientifique iranien Majid Taheri qui était emprisonné depuis trois ans pour espionnage.