Les Nations unies demandent à la Corée du Nord de « rapatrier » onze membres d’équipage et passagers d’un avion sud-coréen qui a été détourné il y a cinquante ans. « Nous appelons la République populaire démocratique de Corée à fournir rapidement des informations sur leur sort et condition et de leur permettre de communiquer librement avec leurs proches », écrivent jeudi dans un communiqué des experts du groupe de travail de l’Onu sur les disparitions forcées ou involontaires.