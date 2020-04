A. M. et AFP

Une erreur qui coûte cher. Selon des documents consultés par Associated Press, le gouvernement chinois aurait retardé l'annonce officielle de l'épidémie liée au coronavirus. Ce dernier aurait été au courant de la probabilité d'épidémie dès le 14 janvier. L'annonce n'a été faite que le 20 janvier. Ce retard d'annonce de six jours a donc laissé la ville de Wuhan accueillir des milliers de visiteurs et laisser partir d'autres milliers, voire millions, de citadins vers d'autres villes.

Selon certaines estimations, ce retard de quasiment une semaine a été dramatique puisque au moins 3.000 personnes auraient contracté le virus dans ce laps de temps-là. Alors, il est facile de refaire l'histoire, mais si le gouvernement avait réagi plus tôt, surpassé les ralentissements bureaucratiques et pris les bonnes décisions, le système de santé chinois n'aurait pas été si chargé (au point de devoir construire des hôpitaux en temps record) et la propagation du virus aurait sans doute été ralentie.

Certains défendent par contre le gouvernement chinois car une annonce trop peu maîtrisée aurait pu engendrer une hystérie collective et potentiellement un effet encore plus dévastateur.

Issu d'un laboratoire de Wuhan ?

L'origine du virus est d'ailleurs toujours assez peu claire, même si l'on parle de pangolin et de chauve-souris. Les Etats-Unis ont déclaré ce jeudi vouloir ouvrir une enquête pour faire la lumière sur son origine.

"Nous menons une enquête exhaustive sur tout ce que nous pouvons apprendre sur comment ce virus s'est propagé, a contaminé le monde, et a provoqué une telle tragédie", a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo sur la chaîne Fox News.

Il était interrogé, mercredi soir, sur un article du Washington Post affirmant que l'ambassade des Etats-Unis à Pékin avait alerté le département d'Etat américain il y a deux ans sur les mesures de sécurité insuffisantes dans un laboratoire de Wuhan qui étudiait les coronavirus chez les chauves-souris.

Et Mike Pompeo a été questionné également sur les informations de Fox News selon lesquelles "plusieurs sources" pensent désormais que le coronavirus actuel, signalé pour la première fois justement à Wuhan en décembre, émane de ce même laboratoire -- même s'il s'agirait bien d'un virus naturel, pas d'un agent pathogène créé par les Chinois, et que sa "fuite" ne serait pas volontaire mais due aux mauvais protocoles de sécurité.

Mike Pompeo n'a démenti aucune de ces deux informations.

Egalement interrogé mercredi lors de sa conférence de presse quotidienne sur la crise sanitaire à la Maison Blanche, Donald Trump s'était lui montré évasif.

"Je peux vous dire que nous entendons de plus en plus cette histoire. Nous allons voir", a répondu le président américain, assurant que cette "horrible situation" faisait l'objet d'un "examen très approfondi". Il a toutefois refusé de préciser s'il avait évoqué le cas de ce laboratoire avec son homologue chinois Xi Jinping.

De l'avis des experts à ce stade, le nouveau coronavirus a fait son apparition fin 2019 dans un marché de plein air de Wuhan, où des animaux exotiques comme des chauves-souris étaient vendus vivants. Le virus d'origine animale aurait pu y muter en se transmettant à l'homme.

La thèse relayée par Fox News est donc différente.

Sans la confirmer clairement, le secrétaire d'Etat américain a enfoncé le clou.

"Ce que nous savons, c'est que ce virus est né à Wuhan, en Chine", a ajouté Mike Pompeo. "Ce que nous savons, c'est que l'Institut de virologie de Wuhan n'est qu'à quelques kilomètres du marché de rue", a-t-il insisté.