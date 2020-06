La Chine, deuxième fabricant d'armes de la planète, va adhérer au Traité sur le commerce des armes (TCA), une décision qui "renforcera la paix" dans le monde, a assuré lundi Pékin.

Le traité, adopté en 2013 par l'ONU et entré en vigueur l'année suivante, prévoit que chaque pays signataire évalue avant toute transaction si les armes vendues risquent d'être utilisées pour contourner un embargo international, d'être détournées au profit de criminels ou violent les droits de l'Homme.

Les armements couverts vont du pistolet aux avions et navires de guerre, en passant par les missiles.

L'adhésion de la Chine à ce traité, approuvée samedi par le principal organe législatif du pays, est une mesure importante "pour soutenir le multilatéralisme", a relevé devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian.

Les Etats-Unis, principal pourvoyeur d'armes de la planète, avaient signé ce traité sous la présidence de Barack Obama, mais le Congrès ne l'a jamais ratifié.

L'an dernier, le président américain Donald Trump l'a rejeté, affichant une nouvelle fois sa défiance vis-à-vis des traités internationaux.

La Chine "poursuivra ses efforts pour maintenir et renforcer la paix et la stabilité dans le monde et dans la région", a ajouté M. Zhao, assurant que le géant asiatique avait "toujours strictement contrôlé l'exportation de produits militaires".

Selon une étude réalisée en janvier par l'Institut international de recherche sur la paix (Sipri) basé à Stockholm, la Chine est désormais le deuxième fabricant d'armes au monde, derrière les États-Unis.