Des dignitaires chinois et omanais souriants posent, pelles à la main, devant la première pierre d’une usine de fabrication de tuyaux en polyéthylène, produit très recherché par l’industrie pétrolière. Cette scène pourrait être banale si elle n’avait pas pour décor Duqm, un ancien village de pêcheur bordant l’océan Indien, désormais envahi par les grues et les bétonnières. Ici se dessinent les contours de ce que le sultanat d’Oman espère être un nouveau fleuron de son économie : un centre logistique, avec port en eaux profondes, zone économique libre et aéroport international. Situé à 500 kilomètres au sud de Muscat, la capitale d’Oman, le port de Duqm a de quoi séduire : il est une escale idéale dans cette région mouvementée où transite quotidiennement un cinquième du pétrole consommé mondialement.

(...)