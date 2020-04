L’irruption de la Covid-19 dans la communauté humaine a scellé, au moins provisoirement, le sort des contestations et indignations qui subsistaient aux quatre coins de la planète. Dans son ouvrage Géopolitique de la colère (Le Cavalier bleu), la chercheuse Myriam Benraad remonte le fil de la colère qui alimente ces mouvements citoyens."On parle souvent du monde arabe comme d’un monde humilié, en colère, rageur, on appréhende le terrorisme djihadiste comme un concentré de rage radicale, narcissique. Mais la colère est aussi au centre d’autres mouvements", note la chercheuse qui travaille sur les émotions dans les relations internationales.