D'après les autorités, quelque 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium, stockées "sans mesures de précaution" dans le port de Beyrouth, sont à l'origine des déflagrations.

Mardi soir, quelques heures après le drame, le Premier ministre libanais Hassan Diab avait lancé un "appel urgent à tous les pays amis et aux pays frères".

Le président français Emmanuel Macron a annoncé dans la foulée sur Twitter l'envoi d'un détachement de la sécurité civile et de "plusieurs tonnes de matériel sanitaire".

La France, ancienne puissance mandataire, va acheminer l'aide dès mercredi par trois avions, a détaillé le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian.

Un responsable de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Michael Ryan a affirmé que l'institution onusienne avait "déjà commencé à expédier des kits de traumatologie et de chirurgie depuis l'entrepôt régional de Dubaï".

"Nous avons également des équipes médicales d'urgence prêtes à se déployer", a-t-il ajouté.

Des pays du Golfe, dont certains ont des relations diplomatiques et économiques étroites avec le Liban, ont rapidement offert leur aide dès mardi.

Le Koweït a annoncé mercredi l'arrivée au Liban d'un avion contenant de "l'aide médicale".

L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a fait état de l'envoi de plusieurs hôpitaux de campagne.

Aux Emirats arabes unis, la célèbre tour Burj Khalifa de Dubaï, la plus haute du monde, s'est illuminée aux couleurs du drapeau libanais, en signe de solidarité. Idem pour les célèbres pyramides de Guizeh, près du Caire.

L'Iran, très influent au Liban, a offert une "aide médicale" par la voix de son président Hassan Rohani, selon un communiqué.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis "une aide humanitaire dans tous les domaines, en particulier dans le domaine de la santé".

Le Croissant Rouge turc doit envoyer mercredi une équipe d'aide humanitaire ainsi que des fournitures médicales d'urgence.

Le roi de Jordanie Abdallah II a ordonné mercredi la préparation d'un hôpital militaire de campagne à envoyer au Liban.

Le pape François a appelé à "prier pour les victimes, pour leurs familles et pour le Liban" et à l'envoi d'"aide de la communauté internationale (pour) surmonter la crise".

Les Pays-Bas ont annoncé que 67 travailleurs humanitaires partiraient pour Beyrouth mercredi soir, dont des médecins, policiers et pompiers.

La République tchèque et la Grèce envoient respectivement des équipes de sauvetage.

Israël a appelé mardi à "dépasser le conflit" en proposant "une aide humanitaire et médicale" au Liban, son voisin avec lequel il est techniquement en état de guerre.

Le président américain Donald Trump a répété que son pays se "tenait prêt" à apporter son aide.

Même expression de solidarité en provenance de Tunisie, qui a décidé l'envoi "d'urgence" de deux avions militaires d'aides alimentaires et médicales et la prise en charge à Tunis de 100 blessés.

Le Royaume-Uni s'est dit prêt à "apporter son soutien de toutes les manières possibles", a tweeté le Premier ministre Boris Johnson.

Le chef de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit a exprimé ses "sincères condoléances" et appelé à faire la lumière sur les "responsables" de ces "explosions terribles".

En Europe, la chancelière allemande Angela Merkel a promis d'offrir "un soutien au Liban". L'Allemagne va envoyer une équipe de 47 secouristes pour aider à retrouver des survivants. Ils partiront "aujourd'hui (mercredi) si possible", a déclaré un porte-parole de l'Agence allemande fédérale de secours techniques (THW) à l'issue d'une réunion de l'unité de crise du gouvernement allemand.

De son côté, la Belgique a offert son aide sur place via B-Fast, les équipes d'intervention rapide qui interviennent souvent à l'étranger.

L'Union européenne, elle, va envoyer à Beyrouth une centaine de pompiers spécialisés pour aider les recherches dans la ville dévastée par deux explosions, et est prête à mobiliser une aide supplémentaire, a annoncé mardi le commissaire européen chargé de la gestion des crises.

"Le mécanisme de protection civile de l'UE a été activé à la demande des autorités libanaises et coordonne actuellement le déploiement urgent de plus de 100 pompiers hautement qualifiés, avec des véhicules, des chiens et du matériel, spécialisés dans la recherche et le sauvetage en milieu urbain", a expliqué Janez Lenarcic dans un communiqué.

L'UE a également activé son système de cartographie par satellite Copernicus pour aider les autorités libanaises à évaluer l'étendue des dégâts, a ajouté le commissaire européen.