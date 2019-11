Depuis qu’elle a repris son cours le 24 octobre, la contestation populaire en Irak semble gagner chaque jour un peu plus en vigueur.

Malgré cette pression populaire, le gouvernement d’Adel Abdoul Mahdi tient bon. Au prix d’une répression meurtrière qui a tué une quinzaine de personnes depuis lundi (portant le bilan à quelque 280 morts et 11 000 blessés depuis le 1er octobre). Et de nouvelles coupures d’Internet ont, ce mardi encore, tenté de torpiller ce mouvement de contestation inédit depuis 2003 et attisé par les réseaux sociaux.