Ce sont des scènes de guérilla urbaine d’une extrême violence qu’on observe depuis plusieurs jours à Hong Kong et, alors que la contestation contre le gouvernement local et son pouvoir de tutelle chinois est entrée dans son sixième mois, la page de la contestation pacifique paraît bel et bien tournée. Rues dévastées et passerelle incendiée, véhicule blindé en flammes, policier blessé par une flèche et manifestants brutalement interpellés : les images en provenance de l’ex-colonie britannique sont celles d’un chaos hier encore inimaginable.