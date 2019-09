"Deux mille dix-neuf sera l’année des drones", avait averti en janvier dernier le porte-parole des Houthis, ce groupe rebelle yéménite contre lequel se bat la coalition menée par l’Arabie saoudite depuis 2015. L’impressionnante attaque qui a touché deux installations pétrolières à Abqaiq et Khurais, dans l’est de l’Arabie saoudite, samedi dernier, montre que ce n’était pas des paroles en l’air. Lancée à l’assaut d’une raffinerie et d’un champ pétrolier, une escadrille de 10 drones a réussi un sabotage d’une telle ampleur qu’il a provoqué une chute brutale de la production de brut et envoyé des ondes de choc sur le marché mondial. De quoi illustrer la capacité de nuisance de ces robots volants de plus en plus sophistiqués, qui sont devenus une occurrence incontournable de la guerre d’aujourd’hui, en particulier dans le Golfe.

