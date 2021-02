Emmanuel Derville, correspondant à New Delhi

C’est le dernier rebondissement d’une affaire qui a marqué les années post-11 Septembre. Mardi 2 février, la Cour suprême du Pakistan a confirmé la libération et le placement en résidence surveillée d’Omar Sheikh, condamné à mort en juillet 2002 pour l’enlèvement et l’assassinat du journaliste américain Daniel Pearl sept mois plus tôt à Karachi.