Après la deuxième vague, la levée des restrictions. Meurtrie par l’envolée de l’épidémie entre la mi-mars et début juin, l’Inde respire à nouveau. À New Delhi et dans sa banlieue, le métro a rouvert, les salles de sport et les commerces aussi. La pollution de l’air est repartie à la hausse, alors que les embouteillages sont de retour. Les écoles, les lycées restent fermés, de même que les cinémas. Les autorités ont recensé 46 600 nouveaux cas le 1er juillet, le plus bas niveau observé depuis le 22 mars.

Malgré tout, le comité du gouvernement fédéral en charge de l’épidémie a averti qu’une troisième vague pourrait arriver dans six à huit mois.