Comme un hommage aux 53 hommes disparus en mer mercredi dernier, la marine indonésienne a diffusé dimanche en fin de journée une vidéo émouvante de l'équipage disparu. On y voit les membres du KRI Nanggala 402 chanter en coeur, quelques jours avant leur disparition, un air bien connu en Indonésie, intitulé "Sampai Jumpa", ce qui signifie... "Au revoir". "Je ne suis pas prêt à ce que tu me manques, je ne suis pas prêt à te laisser", "Je te souhaite le meilleur", entend-on notamment dans la chanson interprétée par le groupe, installé dans le sous-marin, quelque part en pleine mer. Si cette musique était destinée à l'ancien commandant des forces sous-marines indonésiennes, qui a quitté ses fonctions en mars, elle prend aujourd'hui un tout autre sens. La vidéo, qui montre un des derniers moments de vie des membres d'équipage, a été partagée largement sur les réseaux sociaux.

Le sous-marin KRI Nanggala 402 avait disparu des radars au large de Bali le 21 avril dernier, alors qu'il effectuait des exercices en mer. Rapidement, les forces armées indonésiennes ont compris qu'il y avait peu de chance de retrouver le submersible intact avec les 53 hommes en vie. Après des recherches de plusieurs jours, qui ont permis de retrouver petit à petit des débris de l'appareil ainsi que des objets qui se trouvaient normalement à son bord.

Dimanche en début d'après-midi, la marine indonésienne a ensuite annoncé avoir retrouvé le sous-marin et a confirmé que les 53 membres d'équipage étaient tous morts. Le submersible était brisé en trois parties et se trouvait à plus de 800 mètres de profondeur.