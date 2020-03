Doudoune bleue sans manches sur chemise claire, Idan Roll se faufile entre les tables en terrasse. Il commence toujours par distribuer des dessous de verre flanqués du slogan de son parti, puis il s’introduit brièvement et écoute. À la fin de l’échange, il glisse un programme, derrière lequel s’affiche le portrait de l’ancien chef d’état-major israélien, Benny Gantz, à la tête de Bleu-blanc, la liste de centre-droit pour laquelle il se présente. Il est 21h dans le centre de Tel-Aviv, les bars branchés sont bondés et la poignée de militants et députés qui l’accompagnent dans sa tournée essuie pas mal de refus polis. “Les gens sont blasés, et je ne les blâme pas. Trois campagnes en moins d’un an, c’est dur !”, glisse le jeune candidat.