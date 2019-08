L'Inde et le Pakistan échangeaient samedi d'"intenses" tirs transfrontaliers au Cachemire, a indiqué le gouvernement indien, la tension restant vive après la décision début août de New Delhi de priver la région de son autonomie. Les deux rivaux tirent régulièrement des coups de feu au-dessus de la ligne de contrôle (LdC) dans le territoire himalayen contesté et divisé entre les deux pays.

Mais samedi, "des échanges de tirs" qualifiés d'"intenses" se poursuivaient dans l'après-midi, selon un haut responsable du gouvernement indien.

Un soldat indien aurait été tué mais ce décès n'a pas été rapporté officiellement.

De son côté, le Pakistan n'a pour l'heure fait aucun commentaire sur les violences en cours.

New Delhi a annoncé le 5 août la révocation du statut d'autonomie du Cachemire indien, un territoire à majorité musulmane revendiqué par le Pakistan, et pour lequel les deux pays se sont déjà livrés deux guerres.

Samedi, New Delhi a progressivement rétabli les lignes téléphoniques dans la vallée du Cachemire à majorité musulmane. Dix-sept des quelque 100 centraux téléphoniques ont été restaurés, a indiqué le chef de la police locale à l'AFP. Internet et la téléphonie mobile restaient cependant coupés.

Un black-out et de fortes restrictions à la circulation avaient été imposés dès le 4 août par les autorités indiennes pour éviter un éventuel soulèvement de la population locale après la révocation de l'autonomie de la région.