Le cœur de l'État américain visé par une cyberattaque d'envergure: il pourrait "s'agir d’une attaque soutenue par un gouvernement" Asie Christophe Lamfalussy

© AFP

Des pirates informatiques ont réussi à entrer dans des réseaux du Pentagone, du département américain du Trésor, du département d’État, et de milliers d’entreprises et organisations dans le monde, y compris en Belgique, dans ce qui pourrait être la plus importante cyberattaque jamais révélée à ce jour.