Les grandes puissances du G7 ont "exhorté fermement" mercredi la Chine à "revenir" sur sa loi controversée sur la sécurité nationale à Hong Kong, qui "met en danger" l'autonomie ayant permis le développement du territoire, selon un communiqué commun des ministres des Affaires étrangères du groupe. "Nous sommes aussi extrêmement préoccupés par la possibilité que cette mesure réduise et menace les droits fondamentaux et les libertés de toute la population", ont dit les ministres des Etats-Unis, du Canada, du Japon, de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie et de l'Allemagne.

Leur déclaration intervient au moment où le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, dont le pays préside cette année le G7, rencontre à Hawaï le plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la politique étrangère, Yang Jiechi, sur fond de tensions entre Pékin et Washington.